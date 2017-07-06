Оренбург, 6 июля, 2017, 08:19 — ИА Регнум. В Оренбурге родительское сообщество выступило категорически против новшеств, которые планируется ввести с 1 сентября 2017 года в детских садах. Тема грядущих изменений (создание дежурных групп и сокращение воспитателей) вызвала широкий резонанс. Даже после официальных заявлений министра образования области и начальника городского управления образования о том, что интересы детей и родителей не пострадают, родительское сообщество не успокоилось. В ситуацию вмешался губернатор. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона, губернатор Юрий Берг дал поручение главе города Оренбурга Евгению Арапову навести порядок и исключить любые спекуляции на теме работы детских садов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

«Ни дети, ни родители не должны почувствовать никаких изменений в работе дошкольных учреждений. Ребенок приходит в детсад как во второй дом, где его должен встретить воспитатель, к которому он привык, который любит и знает свою работу. И задача администрации города — обеспечить такой режим работы. Воспитатели в детских садах Оренбурга ни в коем случае не должны попасть под сокращение — это не обсуждается. Детские сады будут работать в режиме, удобном и для детей, и для родителей, и для педагогического коллектива. Любые спекуляции на этой теме — недопустимы!» — сказал Берг.

Напомним, что ранее министр образования Оренбургской области Вячеслав Лабузов подчеркнул, что под сокращение попадет 60 воспитателей, чей средний возраст 64−65 лет. Кроме того, «среди тех, которые будто бы попадают под сокращение, 90 человек — это те, которые вакансии имеют, то есть никакого сокращения на самом деле нет». Поставлена задача — всем найти работу.

Между тем, как сообщила корреспонденту ИА REGNUM мама дошкольницы, в детском саду, куда она водит дочь, сократили двух воспитателей, а их возраст далек от 64 лет. Мама малыша из другого дошкольного учреждения сообщила, что под сокращение также попало два воспитателя. Причиной сокращения одного из педагогов стало то, что она имеет диплом учителя начальных классов, а не воспитателя дошкольного учреждения.

Стоит отметить, что сотрудник сферы дополнительного образования выразила опасения в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, что за сокращением в детских садах последуют сокращения и в сфере допобразования: начнут также избавляться от тех, у кого непрофильное образование.

Сообщение Минобра области том, что в Оренбуржье есть уже опыт режима работы детских садов, на который собираются переводить Оренбург, не нашло положительного отклика. В ведомстве подчеркнули, что в Бузулуке, Бугуруслане, Новотроицке и Абдулино соблюдаются потребности всех участников образовательных отношений. Однако Оренбург воспринял новшества в штыки. Родители негативно отнеслись к созданию дежурных групп. Также они считают, что с сокращением штата воспитателей педагогам будет тяжело справляться с воспитанием и обучением в переполненных группах.