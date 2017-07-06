Москва, 6 июля, 2017, 08:28 — ИА Регнум. Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) сообщили, что у берегов Антарктиды в ближайшие недели сформируется гигантский айсберг. Об этом говорится на сайте агентства.

Michaelmode Антарктида

Речь идет о так называемом леднике Ларсена, который является самой уязвимой частью ледового покрова Антарктиды. Согласно сообщению ЕКА, ледник почти полностью откололся от материка и в ближайшие недели превратится в огромный айсберг.

В ходе наблюдения за процессом формирования айсберга ученые установили, что трещина на льду составляет около 200 км в длину. При этом осталось всего 5 км между краем трещины и океаном. Площадь айсберга составит примерно 6 тыс. квадратных километров.

«Используя информацию, полученную со спутника CryoSat, мы оценили толщину льда и выяснили, что высота надводной части айсберга будет составлять 190 метров. Под водой будет находиться еще примерно 210 метров льда. При этом айсберг будет содержать в себе около 1155 кубических километров льда», — сказал Ноэль Гурмелен из Эдинбургского университета (Шотландия).

Отметим, ЕКА ведет наблюдения за состоянием льдов Антарктиды при помощи спутников Sentinel-1 и CryoSat-2, а NASA изучает их с помощью разведывательных самолетов.

Напомним, в декабре 2016 года снимки, полученные самолетами NASA, что в в леднике Ларсен возникла трещина длиной в 112 километров, которая к июлю 2017 года достигла длины в 200 километров. Сейчас до полного отделения ледника от Антарктиды осталось всего пять километров.

Ученые намерены следить за процессом формирования и айсберга и его дальнейшей судьбой в ближайшие месяцы и годы. По их словам, он может представлять опасность для судов, которые проходят через пролив Дрейка или через воды южных морей у берегов Африки и Австралии.