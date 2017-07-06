Токио, 6 июля, 2017, 08:10 — ИА Регнум. В Японии один человек погиб, 22 — пропали без вести в результате разлива от дождей реки Асакура, сообщает телекомпания NHK.

NASA Тайфун

Проливные дожди на острове Кюсю отрезали жителей населенных пунктов от дорог. Власти выдали 556 тыс. жителей префектур Асакура и Фукуока приказ о срочной эвакуации или рекомендации эвакуироваться.

Один человек погиб в городе Асакура, который затопило водой и грязью до уровня первых этажей. Еще 22 человека числятся пропавшими без вести.

Очевидцы сообщают об унесенных потоком воды людях и машинах. В городе Хита водой смыло железнодорожный мост.

В префектурах работают 7,5 тыс. сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны.

Тайфун «Нанмандол» возник 2 июля южнее префектуры Окинава. Давление в центре тайфуна составляет 985 гектопаскалей, скорость ветра достигает 30 метров в секунду. Он сопровождался сильными ливнями и подъемом уровней рек.