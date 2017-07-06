Варшава, 6 июля, 2017, 08:05 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп, прибывший в Польшу с официальным визитом, выступит с публичной речью на площади Красиньских в Варшаве. Выступление станет первым в европейском регионе с момента вступления Трампа в должность главы США, передает Business FM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Самолет Трампа приземлился в аэропорту польской столицы вечером 5 июля. Встреча главы США с президентом Польши Анджеем Дудой намечена на утро 6 июля. Также Трамп примет участие в саммите глав государств Междуморья — стран региона, окруженного Балтийским, Черным и Адриатическим морями.

По словам главы администрации президента Польши Кшиштофа Щерского, публичное выступление Трампа будет посвящено вопросам безопасности, отношениям с Европой и сотрудничеству Вашингтона и Варшавы.

О предстоящей речи американского лидера в Польше говорят как о «программном заявлении по внешней политике США» и «обращении к европейскому народу». Как заявил ранее Анджей Дуда, глава США выступит с речью не только для Польши, но для всего мира.

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