Вашингтон, 6 июля, 2017, 08:03 — ИА Регнум. Власти США осуждают нападение на парламент Венесуэлы, совершенный сторонниками президента страны Николаса Мадуро. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Госдепа США.

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«США осуждают нападение вооруженных сторонников президента Николаса Мадуро на членов Национальной ассамблеи (парламент) 5 июля, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. — Это насилие, совершенное во время празднования независимости Венесуэлы — это поягательство на демократические принципы, которые лелеяли мужчины и женщины, которые боролись за независимость Венесуэлы 206 лет назад».

В заявлении Госдепа говорится, что официальный Вашингтон призывает правительство Венесуэлы немедленно обеспечить защиту представителей Национального собрания, обеспечить пострадавших медицинской помощью и привлечь к ответственности виновных.

5 июля газета El Nacional сообщила, что сторонники правительства Венесуэлы и президента Николаса Мадуро ворвались в здание Национальной ассамблеи страны, которую контролирует проамериканская оппозиция.

По данным издания, в результате столкновений несколько депутатов получили ранения в голову. Также пострадали сотрудники парламента.

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