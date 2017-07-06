Лондон, 6 июля, 2017, 08:13 — ИА Регнум. Реформы, которые проводят киевские власти с 2014 года, являются «глубокими» и «далеко идущими», сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Великобритании.

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Так в ведомстве прокомментировали предстоящую конференцию по вопросам реформ на Украине. Мероприятие пройдет 6 июля в Лондоне, где будут присутствовать глава МИД Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Согласно сообщению, в МИД Великобритании оценивают украинские реформы, проводимые с 2014 года, как «самые глубокие и далеко идущие с момента провозглашения Украиной независимости». Отмечается, что реформы на Украине помогут ей «сохранить стабильность» страны и Европы.

«Украина имеет большой потенциал», — говорится в сообщении.

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Напомним, в 2014 году на Украине произошел неконституционный государственный переворот, в результате которого к власти пришли украинские националисты. Русофобия и безоглядное стремление стать членом ЕС и НАТО привели Украину к экономическому кризису. Так, цены на коммунальные услуги увеличились в несколько раз, а госдолг страны составляет около $72 млрд, который, по мнению экспертов, является «неподъемным» для нынешней власти.