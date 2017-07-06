Москва, 6 июля, 2017, 07:46 — ИА Регнум. Возвращения Крыма в состав Украины хотел бы бывший украинский президент Виктор Янукович. Однако такое решение должно исходить от самих крымчан, сказал Янукович журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Янукович / Пётр Порошенко

«Я бы очень хотел, чтобы Крым вернулся в состав Украины, и это будет зависеть от самого Крыма, от жителей Крыма», — сказал он.

По словам Януковича, решение крымчан воссоединиться с Россией, покинув Украину, было вызвано опасением Майдана, который, как они полагали, «мог перекинуться на территорию Крыма».

Янукович подчеркнул, что мнением народа пренебрегать нельзя, и, позволив себе это, украинская власть лишилась Крыма.

«Крым, который бы перешел под управление радикалов, нес угрозы крымскому населению — в этом ни у кого не было сомнений, — сказал он. — Решение крымчан было предсказуемо».

Янукович пояснил, что украинскому руководству, в том числе и когда он был у власти, всегда было известно о «пророссийских настроениях» в Крыму. Вопрос Крыма будут решать «крымчане и время».

Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав России в результате референдума, который прошел в марте 2014 года. В Крыму за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей при явке 83,1%, в Севастополе — 95,6% при явке 89,5%.

Плебисцит был проведен после того, как на Украине в феврале 2014 года произошел государственный переворот и в этой стране утвердилась фашистская идеология Степана Бандеры и Романа Шухевича. Сейчас между Украиной и Донбассом, отказавшимся поддерживать незаконную власть, идет гражданская война.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июля постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов заявил, что Крым полностью отсечен от деятельности ЮНЕСКО, хотя все люди, которые до воссоединения с Россией сотрудничали с этой организацией, остались на своих местах.