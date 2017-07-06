Москва, 6 июля, 2017, 07:45 — ИА Регнум. «Общий прогноз по дождю был, — подчеркнула главный специалист. — А предсказать время появления дождевой тучи над головой каждого человека невозможно».

zsoravecz Грозовые облака

Макарова также обратила внимание на то, что на сайте Гидрометцентра работает прогностическая карта осадков на два часа вперед. При этом она добавила, что новая карта тоже не дает стопроцентной точности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июля лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал разогнать Мосгидромет. По мнению депутата, сотрудники ведомства обедали либо сидели в подвале вместо того, чтобы выглянуть в окно и дать корректный прогноз.

«Разогнать Мосгидромет, — заявил Жириновский. — Разогнать! Уволить! Только за один вчерашний дождь! (4 июля) Не потому что я промок, а потому, что мы все в окно смотрим на небо, а они, наверное, в подвале сидят — Мосгидромет».

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