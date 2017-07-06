Лондон, 6 июля, 2017, 07:42 — ИА Регнум. Российская теннисистка Елена Веснина во втором круге Уимблдона уступила бывшей первой ракетке мира Виктории Азаренко. Встреча, продолжавшаяся 1 час 38 минут, завершилась со счетом 3:6, 3:6.

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Веснина допустила три двойные ошибки, в то время как у Азаренко четрые ошибки на подаче и восемь «эйсов». Кроме того, представительница Белоруссии реализовала 3 из 9 брейк-пойтов. По активно выигранным очкам 16 против 26 в пользу Азаренко.

Напомним, бывшая первая ракетка мира возобновила выступления на турнирах после того, как родила ребенка в декабре 2016 года. В третьем круге Уимблдона Азаренко сыграет с представительницей Великобритании Хитер Уотсон.

В другом матче дня представительница Латвии и победительница «Роллан Гаррос» нынешнего сезона Елена Остапенко обыграла во втором круге канадку Франсуазу Абанду со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 6:3.

Лондон (Великобритания). Уимблдон. 2-й круг. Женщины.

Виктория Азаренко (Белоруссия) — Елена Веснина (Россия) — 6:3, 6:3

Елена Остапенко (Латвия, 13) — Франсуаза Абанда (Канада) — 4:6, 7:6 (7:4), 6:3