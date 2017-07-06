Сковородино, Амурская область, 6 июля, 2017, 07:41 — ИА Регнум. В Сковородино Амурской области планируют построить завод по производству метанола с производственной мощностью 1 млн тонн в год, сообщает 6 июля пресс-служба администрации региона.

Цитата из видео. Methanol — World Revolution — Documenary film.TheAzmeco Производство метанола

Такое решение было принято 5 июля по итогам заседания Правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, который провел заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Инвестиционный проект «Создание производства метанола мощностью 1 млн тонн в год в Сковородино с модернизацией пункта подготовки и пропарки вагонов» включен в государственную программу РФ», — сообщили в пресс-службе.

Потенциальным резидентом недавно созданной территории опережающего развития (ТОР) «Свободный» является компания ОАО «Технолизинг». Земельные участки для размещения инвестиционного проекта уже включены в границы ТОР.

«Проекту присвоен статус «программного мероприятия». Его реализация за счет внебюджетных средств позволит повысить его привлекательность для российских и иностранных партнеров», — добавили в ведомстве.

Предполагается, что строительство завода по производству метанола обойдется в 37,5 млрд рублей, часть из которых уже вложена инвестором. В рамках реализации проекта планируется создать 234 рабочих места, а налоговые поступления за 10 лет оцениваются в 10 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области группа компаний «Русские инвестиции» планируют построить завод по производству метанола в регионе. После того, как компания произведет все расчеты проекта, рассмотрит административные барьеры, она приступит к активной фазе. Проект оценивается в 40 млрд рублей.