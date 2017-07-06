Нью-Йорк, США, 6 июля, 2017, 07:34 — ИА Регнум. Ужесточение санкций в отношении КНДР, которое должно войти в новый проект резолюции Совбеза ООН, поддержала Франция, заявил постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр.

O-stranah.ru Чучхе. КНДР

Также за ужесточение мер в отношении Северной Кореи высказался постпред Великобритании Мэттью Райкрофт. Он отметил, что Пхеньян своими ракетными пусками продолжает грубо нарушать резолюции Совета Безопасности ООН и дестабилизирует ситуацию в регионе.

Эти меры, считает Райкрофт, должны «повысить цену» для КНДР за эти действия. Совет Безопасности должен «немедленно» начать работу над новой резолюцией.

Ранее в ходе заседания Совбеза ООН 5 июля США выступили за силовое решение ядерной проблемы Корейского полуострова. По мнению постпреда США при ООН Никки Хейли, в этом вопросе Вашингтон готов пойти на «крайние меры».

«Соединенные Штаты готовы задействовать весь спектр возможностей для защиты себя и своих союзников. Одну из наших возможностей составляют вооруженные силы. Мы задействуем их, если будем должны, но мы бы предпочли не идти в этом направлении», — сказала Хейли.

Так она ответила на предупреждение со стороны России и Китая о недопустимости военного сценария на Корейском полуострове. Постпред КНР Лю Цзеи заяви, что военными средствами проблему КНДР не решишь.

«Возможность применения военных мер для решения проблем Корейского полуострова должна быть исключена», — заявил зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков, напомнив, что размещение ПРО на территории Южной Кореи создаст угрозу безопасности всех соседних стран.

Также Хейли ответила России и Китаю, что резолюцию Совбеза ООН по КНДР можно «ветировать», если кто-то «доволен» действиями Северной Кореи и готов «дружить» с ней.

«Но если вы рассматриваете это как угрозу, если вы видите, что происходит, как Северная Корея демонстрирует свои мускулы, — тогда вам нужно … проголосовать вместе с международным сообществом за усиление санкций против Северной Кореи», — заявила Хейли, обращаясь с ответным словом к Сафронкову.

Как сообщало ИА REGNUM, США потребовали срочно организовать встречу Совета Безопасности ООН после сообщений об успешных ракетных испытаниях, проведенных 4 июля в КНДР.

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