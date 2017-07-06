Петропавловск-Камчатский, 6 июля, 2017, 07:30 — ИА Регнум. На Камчатке после различных изменений в тарифной политике за коммунальные услуги часто происходит неразбериха в счетах, которые получают люди. Поэтому сейчас управляющим компаниям и ТСЖ следует тщательно подготовиться к предъявлению квитанций, в которых тарифы на свет и воду «заморожены», а на ГВС и тепло — снижены, заявили ИА REGNUM в правительстве края.

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Там отмечают, что новые счета люди начнут получать в первых числах августа. Тарифы на электроэнергию, холодное водоснабжение и водоотведение должны остаться на прежнем уровне, а снижение тарифов на горячую воду в домах с закрытой системой ГВС будет отражено в квитанциях за июль, которые население получит в августе. Снижение тарифов на отопление и горячее водоснабжение в домах с открытой системой ГВС граждане увидят в квитанциях осенью, с началом нового отопительного сезона.

«У нас всякое бывает, в счетах могут оказаться совершенно непонятные цифры, мы уже это проходили, знаем, что такое случается. Если цифры каким-то образом вызывают у вас сомнения, обратитесь в контролирующие органы. Не хотелось бы, чтобы людей обманывали. Управляющим компаниям не следует «играть» с тарифами — ситуация с выставлением счетов будет на постоянном контроле», — заявил журналистам губернатор Камчатки Владимир Илюхин.

Тем временем, жители Камчатки положительно оценили предстоящие изменения в услугах ЖКХ — пока по всей России тарифы растут, на полуострове они либо остались на прежнем уровне, либо снижаются. Как заявила корреспонденту ИА REGNUM член ОНФ Татьяна Смирнова, новые меры направлены на поддержку простых камчатцев.

«Этому нельзя не радоваться, потому что известно, что камчатские тарифы — одни из самых высоких по России. Эта мера направлена на поддержку простых камчатцев. Всё в целом — и инициатива президента в отношении промышленных предприятий Дальнего Востока, и инициатива губернатора, станет хорошим стимулом для развития нашего края и для роста благосостояния его жителей», — заявила она.

ИА REGNUM отмечает, что на Камчатке действительно не редко происходят путаницы в выставлении счетов. Связано это с тем, что некоторые управляющие компании не правильно применяют формулы расчета. Как правило, это случается после изменения тарифов. Тогда на контролирующие органы падает огромное количество жалоб. Были на Камчатке случае, что после скандалов с огромными платежами, выставляли сразу другие — правильные.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в соответствии с поручением губернатора Камчатки, снижение тарифа на теплоэнергию и горячее водоснабжение с 1 июля произойдет в отдельных муниципальных образованиях региона, уровень льготных тарифов в которых выше средних по Камчатскому краю. Речь идет о городах Петропавловск-Камчатский и Елизово, а также сельских поселениях Елизовского района — Николаевском, Пионерском и Раздольненском. Снижение льготных тарифов на отопление составит от 1,5% в Петропавловске-Камчатском до 6,4% в Елизове. Снижение тарифов на горячую воду составит соответственно от 1,8% до 6,3%. Региональной службой по тарифам и ценам проработан вопрос о «заморозке» тарифов на холодное водоснабжение на Камчатке. Они должны были увеличиться с 1 июля, однако, принято решение сохранить их на прежнем уровне.