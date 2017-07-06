Заринск, Алтайский край, 6 июля, 2017, 07:31 — ИА Регнум. Житель Заринского района, который в феврале-марте 2017 года незаконно спилил 156 деревьев породы пихта, осина, береза, получил 2 года лишения свободы условно, с испытательными сроком 2 года 6 месяцев. А нанесенный Министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края ущерб на сумму более 953 тыс рублей покрыл арестованный у «черного лесоруба» трактор. Такой вывод можно сделать из сообщения СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Светлан Шаповалова Лес на Алтае

«Для обеспечения гражданского иска обращено взыскание на имущество осужденного — трактор, среднерыночная стоимость которого составляет 1 100 000 рублей, что является достаточным для погашения вреда, причиненного преступлением», — поясняют следователи.

По данным минприроды Алтайского края, за 2016 год на территории региона выявлено 388 фактов незаконных рубок, в результате которых незаконно заготовлено 6493 тыс. м3 древесины. По данным фактам в органы внутренних дел направлено 324 материала, возбуждены уголовные дела по ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений с нанесенным ущербом лесному фонду более 5000 рублей), предъявлено 232 иска о возмещении ущерба, причиненного лесам РФ на сумму 6427,5 тыс. рублей.

Говоря о проблемах, чиновники отмечают, что что количество лесных инспекторов в крае меньше, чем предусмотрено по штату, а контролируемая площадь земель лесного фонда Алтайского края составляет, 4437,2 тыс. га, в связи с чем, каждый государственный инспектор несёт двойную нагрузку.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наиболее резонансный случай, связанный с незаконной рубкой деревьев в Заринском районе, имел место в 2015 году. Уголовное дело о «лесном бизнесе» главы Новозыряновского сельсовета Анатолия Рубцова, расследование которого алтайская редакция ИА REGNUM провела больше года назад, сейчас рассматривается в суде, допрашиваются десятки свидетелей.

Напомним, под предлогом заготовки дров для односельчан деревья в Тягунском лесничестве буквально «выкашивали». Общая сумма ущерба от уничтожения более 400 сосен и берез, причиненная государству, оценена почти в 3 млн рублей. Лесорубами двигала корысть: не предназначенный для реализации лес они выгодно сбывали китайской фирме в Заринске.