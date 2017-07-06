Вашингтон, 6 июля, 2017, 07:25 — ИА Регнум. Ситуация в Сирии станет темой переговоров российского и американского президентов на саммите G20, сообщил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

Mid.ru Рекс Тиллерсон

«Прежде чем отправиться на саммит G20 в Гамбурге, я хотел бы прокомментировать текущую ситуацию в Сирии, тему которой президент намерен поднять на встрече с российским президентом [Владимиром] Путиным», — заявил Тиллерсон.

Говоря об этом вопросе, госсекретарь отметил, что все стороны должны создать на сирийской территории стабильную ситуацию, иначе террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не удастся уничтожить.

Кроме того, все, заинтересованные в мире в Сирии, должны работать над политическим урегулированием по достижению соглашения, «определяющего путь для народа этой страны».

«Наконец, на России лежит особая ответственность в поддержке этих усилий», — отметил он.

Напомним, встреча Путина с американским президентом Дональдом Трампом состоится на 12-м саммите G20, который пройдет в Гамбурге (Германия) 6—7 июля 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в преддверии саммита Тиллерсон сказал, что Вашингтон готов изучить возможность создания совместных с Россией механизмов обеспечения стабильности, включая бесполетные зоны в Сирии, наблюдателей за режимом прекращения огня на местах, а также скоординированную доставку гуманитарной помощи. Этот вопрос Трамп будет обсуждать с Путиным на встрече на полях саммита G20 в Гамбурге.

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