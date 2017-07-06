Петропавловск-Камчатский, 6 июля, 2017, 07:29 — ИА Регнум. В течение двух лет системы утилизации отходов должны появиться на всех рыбоперерабатывающих предприятиях Камчатки, так как их отсутствие сейчас на части заводов угрожает экологической безопасности региона и нерестовым рекам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил вице-спикер краевого парламента Роман Гранатов.

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По его словам, сейчас рыбопромышленники уже начинают приобретать и запускать установки по утилизации отходов, но в некоторых районах проблема до сих пор стоит достаточно остро.

«Нам надо повлиять на рыбопромышленников и сделать так, чтобы максимум через два года все предприятия, которые хотят заниматься переработкой рыбы, установили на своих производствах мощности по утилизации отходов», — сказал Гранатов.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM специалисты рыбной отрасли, сейчас на Камчатке работает порядка 190 рыбоперерабатывающих заводов и 24 предприятия по утилизации рыбных отходов мощностью 900 тонн в сутки. В течение ближайших трех лет планируется установить дополнительные мощности с общим объемом утилизации 400 тонн в сутки на восточном и западном побережьях.

Но есть много предприятий, которые не имеют установок. Они заключают договоры на утилизацию с другими компаниями, а куда они вывозят их четко проследить сейчас никто не может. Чтобы сократить свои расходы, некоторые нерадивые организации устраивают несанкционированные свалки отходов красной рыбы, которые загрязняют почву и водоемы. Однако, сложность в том, что поймать нарушителей за руку чрезвычайно сложно.

ИА REGNUM отмечает, что во время лососевой путины, которая длится на Камчатке с 1 июня и до осени, в лесах нередко можно встретить свалку рыбных отходов. Причем иногда рыбу сваливают недалеко от населенных пунктов и в результате в посёлках стоит неприятный запах. Более того, такие свалки привлекают медведей.

На крупных рыбоперерабатывающих предприятиях Камчатки установки по переработке отходов стоят, проблема сохраняется у мелких предпринимателей.