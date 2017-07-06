Вашингтон, 6 июля, 2017, 07:18 — ИА Регнум. Экстрадиция из Латвии в США гражданина Российской Федерации Юрия Мартышева стала очередным случаем похищения человека властями США. Об этом заявили РИА «Новости» в посольстве России в США.

Франц Рубо. Похищение. До 1928

В дипмиссии уточнили, что российская сторона рассматривает данный арест как очередной случай похищения гражданина властями США в нарушение действующего двустороннего Соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 г.

Отмечается, что дипломаты РФ оказывают Мартышеву необходимую консульскую помощь.

«В частности, провели с ним телефонный разговор, — сказали в посольстве. — На ближайшее время запланировано посещение (Мартышева) консульскими сотрудниками в месте (его) содержания».

Ранее ряд СМИ сообщил, что гражданин РФ Юрий Мартышев, выданный властями Латвии США, в данный момент находится в тюрьме в городе Александрия (США). О сути предъявляемых молодому человеку обвинений ничего не сообщается.