Лондон, 6 июля, 2017, 07:26 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге Уимблдона одержал победу бразильцем Тьяго Монтейро.

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Встреча, продолжавшаяся 3 часа 9 минут, завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 7:5. Матч прошел в равной борьбе, однако Хачанов в решающие моменты матча действовал более уверенно и сосредоточенно.

Российский теннисист 15 раз подал навылет и допустил пять двойных ошибок. У Монтейро 10 «эйсов» и четыре двойные ошибки. Хачанов реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов, на счету бразильца 3 реализованных брейка из 18.

Во втором круге Хачанова ждет встреча с испанцем Рафаэлем Надалем, который получил на этом турнире четвертый номер посева.

В другом матче дня Даниил Медведев уступил представителю Бельгии Рубену Бемельмансу в пяти сетах. Матч завершился со счетом 6:4, 6:2, 3:6, 2:6, 6:3 в бельгийца.

Лондон (Великобритания). Уимблдон. 1-й круг. Мужчины.

Карен Хачанов (Россия, 30) — Тьяго Монтейро (Бразилия) — 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 7:5

Рубен Бемельманс (Бельгия) — Даниил Медведев (Россия) — 6:4, 6:2, 3:6, 2:6, 6:3