Якутск, 6 июля, 2017, 07:11 — ИА Регнум. Сёла Сватай и Арагахтах в Среднеколымском районе Якутии остаются подтопленными рекой Алазея, и в одном из них вода продолжает прибывать. Как сообщили корреспонденту в МЧС региона, за последние сутки уровень воды в Арагахтахе вырос на 11 см, подтоплено уже 14 дворов. Ситуация в Сватае остаётся прежней — 71 залитый водой двор и 3 дома, но вода спала на 3,5 см.

Служба спасения Якутии Паводок в селе Арагахтах

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Жители домов, где подтопило дворы, остаются дома, и пока не нуждаются в организованных пунктах временного размещения. 135 детей из Арагахтаха и Сватая, вывезенных на летний отдых в Якутск, останутся в лагерях на вторую смену, пока не спадёт вода, сообщили в пресс-службе правительства региона. А пока в Арагахтахе вода завоёвывает всё новые участки суши. Спасатели помогают людям поднимать вещи и покупать продукты. По прогнозу подъём воды в реке Алазея может продолжатся до августа.

Школьники из Берёзовки Среднеколымского района республики, которая пострадала от подтопления в мае, уже вернулись домой. В помощь жителям направлен студенческий стройотряд, решается вопрос обеспечения селян строительными материалами для ремонта частного сектора. Материальную помощь люди, чьи дома пострадали от воды, уже получили.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в Мятисском 2-ом наслеге, центром которого является Сватай, в связи с подтоплением был объявлен режим ЧС. Ранее из-за паводка в Якутии приходилось покидать свои дома жителям сёл Налимск и Берёзовка Среднеколымского района, Саскылах Анабарского района, Кенг-Кюель и Сыаганнах Абыйского района.