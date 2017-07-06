Гамбург, Германия, 6 июля, 2017, 07:10 — ИА Регнум. Директор штата полиции Гамбурга во время проведения саммита G20 Хартмут Дудде неуклонен по отношению к настойчивым демонстрантам, пишет 5 июля Der Spiegel.

Dickelbers Полиция Германии

В интервью изданию он отметил, что жители города могут спать спокойно: полиция со всем справится.

Напомним, 7— 8 июля в Гамбурге пройдет саммит «Большой двадцатки», следить за безопасностью будут около 20 тыс. полицейских.

На 5 июля насчитывалось проведение уже 30 крупных демонстраций, участники которых выступают против проведения саммита, «не веря в его продуктивность и успех», добавляет издание.

Ключевой проблемой стала ночевка демонстрантов в палаточном лагере.

Как сообщало ИА REGNUM, споры о проведении демонстраций шли на протяжении июня 2017 года. Сначала власти города запретили проведение демонстраций.

Но суд Федеральный конституционный суд снял запрет, аргументируя это тем, что в Германии большое внимание уделяется свободе собраний.

Несмотря на это, полиция продолжает вводить свои запреты «на местах».

Дудде объясняет, что «соблюдение закона важно, но безопасность должна стоять в приоритете».