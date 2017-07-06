Петрозаводск, 6 июля, 2017, 07:01 — ИА Регнум. Жители Карелии вынуждены ехать в Петрозаводск, чтобы сдать клещей на анализ. В регионе работает только одна лаборатория, которая занимается такими исследованиями, сообщает ОТР.

makamuki0 Клещ

Особенно большая очередь из пациентов выстраивается у крыльца лаборатории в понедельник — тогда людям приходится ждать больше двух часов на улице.

Еще три года назад жители отдаленных сёл могли отдавать клещей бригадам скорой помощи, которые раз в неделю вместе с другими анализами отвозили их на экспертизу. Сейчас же доставляют только кровь. Кроме того, анализ платный — стоимость доходит до 1200 рублей. Поэтому каждый самостоятельно решает, везти клеща в лабораторию, или нет.

Александр, житель Петрозаводска:

«Клеща сын поймал в Суояровском районе, в субботу 1 числа. У жены куплен заранее приспособление для их изъятия, съема, так сказать, аккуратненько сняли, он вроде бы и не впился еще, но пятнышко красное появилось все равно. В понедельник пришли, сдали клеща на анализ, и оказался баррелиозным. То есть сейчас предстоит лечение».

В этом сезоне клещи в Карелии особенно активны. С начала сезона там зарегистрировано почти две с половиной тысячи укушенных этими насекомыми.