Хабаровск, 6 июля, 2017, 07:09 — ИА Регнум. В Хабаровском крае стартовала летняя лососевая путина. 2017 год по прогнозам ученых не рыбный, промысловикам одобрены объемы немногим более 12 тыс тонн горбуши, передает корреспондент ИА REGNUM.

dannymoore1973 Лосось

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Промысел лосося ведут 80 рыбодобывающих предприятий.

Путина — 2017 стартовала с подзоны Приморья, это Татарский пролив, Советско-Гаванский и Ванинский районы. Открыта рыбалка в бассейне реки Амур.

В реках Тумнин, Коппи, Ботчи рыбалка запрещена с прошлого рыболовного сезона — ученые убеждены, что этим рекам необходимо «дать отдохнуть», дабы не утратить возможность рыбной ловли в них навсегда. На этих водоемах разрешено только традиционное рыболовство для коренных народов Севера и спортивно-любительское рыболовство.

Подходы летней кеты по прогнозам ученых оцениваются в 13,5 тыс тонн. Квота на вылов пресноводных видов рыб составит 546 тонн.

«В режиме прибрежного рыболовства добывается 26 видов водных биоресурсов. В 2016 году их суммарный вылов составил более 125 тысяч тонн — это треть общего объема добычи. Прибрежный лов ведут порядка 80 предприятий, которые обеспечивают наличие на прилавках качественной и доступной рыбной продукции. Во время промысла тихоокеанских лососей на предприятиях работают около шести тысяч человек, в основном в отдаленных районах Хабаровского края», — добавил председатель краевого комитета рыбного хозяйства Кирилл Фирсов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе летней путины — 2016 рыбаки Хабаровского края установили вековой рекорд, добыв 375 тыс тонн лосося. Таких богатых уловов рыбопромышленная отрасль региона не демонстрировала с начала XX века. В 2016 году отрасль перечислила в казну 1 млрд 265 млн рублей, а за 4 месяца 2017 — 680 млн рублей. Судостроители Хабаровского края впервые с 90-х годов прошлого века заявили о готовности построить более 50 современных промысловых судов под инвестиционные квоты рыбаков. Промысловый флот региона устарел морально и физически, промысловики говорят, что через 5−10 лет им попросту нечем будет рыбачить. Корабелы Хабаровского края намерены строить полностью отечественные суда, без импортной начинки.