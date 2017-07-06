Южно-Сахалинск, 6 июля, 2017, 06:03 — ИА Регнум. Владимир Путин и Александр Лукашенко назвали аграрные проекты Сахалина образцом успешного сотрудничества России и Белоруссии. При создании мегафермы на 1000 голов основного стада в селе Раздольное Корсаковского района островные аграрии применили опыт дружественной страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Сахалинской области При создании агрокомплекса в сахалинском селе Раздольное применили лучшие технологии белорусских аграриев

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Накануне сахалинский сельскохозяйственный комплекс в селе Раздольное посетила делегация Белоруссии во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем.

Совместные начинания лидеры двух государств обсуждали на недавнем форуме России и Белоруссии.

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В ходе дискуссии речь зашла о Сахалине, где совместными усилиями российских и белорусских аграриев реализуется масштабный проект на базе АО «Совхоз Корсаковский».

«Набирает обороты взаимодействие Белоруссии с российским Дальним Востоком. Один из примеров — создание в Сахалинской области современного агрогородка. Рассчитываем, что число таких взаимовыгодных проектов будет только расти», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал сахалинское сельхозпредприятие «образцово-показательным»:

"На Сахалине строится образцово-показательное сельхозпредприятие. Оно станет примером и для других местных хозяйств, этот опыт будет тиражироваться в регионе. В течение последних лет наш министр регулярно бывает на острове, налаживает такое сотрудничество. Мы договорились с губернатором Олегом Кожемяко о том, что поделимся своими лучшими технологиями, дадим в помощь специалистов и технику, поставим высокопродуктивный скот. Будем вместе добиваться того, чтобы Сахалин не покупал сельхозпродукцию, а производил ее сам», — сказал Александр Лукашенко.

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Молочно-товарная ферма в Раздольном — это более трех десятков различных сооружений. В их числе — доильно-молочный блок на 40 животных, 11 сенажных траншей общей вместимостью 42 тысячи тонн и навес для сена, который укроет еще 50 тонн кормов. Ферма будет иметь собственные дизельную станцию, котельную, очистной комплекс и резервуары под воду. Крупный рогатый скот разместят в шести больших помещениях. Это три коровника площадью по 3,7 тысячи квадратных метров каждый и еще 3 телятника чуть меньших размеров — по 2,7 тысячи «квадратов»

Комплекс спроектирован белорусскими специалистами и, по утверждению островных аграриев, «все в нем новое и необычное».

«Для нас в этом проекте — все новое. Комплекс спроектирован белорусскими коллегами. За основу взяли уже действующую в этой стране молочно-товарную ферму с беспривязным содержанием скота и доильным залом на 40 коров типа «Параллель». Процесс доения на такой установке продолжается практически весь день — одних животных сменяют другие. Молоко идет непрерывным потоком. Впервые для острова крыши коровников на ферме получили особые световентиляционные коньки из поликарбоната. В любое время года они обеспечивают оптимальный микроклимат, увеличивается освещенность помещений. Коровы лучше питаются, и как следствие, растет продуктивность. Бетонные полы будут иметь резиновое покрытие. Это важно в условиях сырого климата — животные на такой поверхности не скользят и не травмируют копыта», — рассказал и.о. генерального директора АО «Совхоз Корсковский» Сергей Шаманаев.

Первые партии коров из Белоруссии в новый агрокомплекс будут завезены уже в августе — сентябре. На предприятии будет создано 70 новых рабочих мест.

При выходе на проектную мощность предприятие будет производить более 7 тыс. тонн молока и молочной продукции, а также 200 тонн мяса.

«Технологии, которые здесь применены, очень перспективные. На Сахалине хозяйства пока получают от одной коровы, в среднем, 18,4 литра молока в сутки, в Белоруссии этот показатель едва ли не вдвое выше — до 32 литров. С вводом этого и ряда других современных животноводческих комплексов мы получим совершенно иную продуктивность скота в молочной отрасли. Это принципиально новый шаг в развитии сельского хозяйства региона, который увеличит самообеспеченность Сахалина продуктами питания», — отметил губернатор Сахалина Олег Кожемяко.

Высокой оценки белорусской делегации удостоился и агрогородок, построенный специально для сотрудников фермы: 50 монолитных, сейсмостойких домов. 20 домов уже готовы к вводу в эксплуатацию, 30 будут сданы в ближайшее время. Первые новоселья сахалинские аграрии отпразднуют уже в августе. В агрогородке предусмотрены детские и спортивные площадки, фельдшерский пункт, торговые точки. Рядом, в селе Раздольное будет построен детский сад.

Рядом с новой фермой реализуется еще один совместный проект сахалинских и белорусских аграриев — здесь, впервые за три последних десятилетия, заложили фруктовый сад. 8,5 тыс. плодовых деревьев — груш и яблонь отборных сортов — завезли в островной регион из Белоруссии.

«Все деревца прижились на 100%, многие уже набрали цвет. Ожидаем, что сад начнет плодоносить в 2019 году», — сообщила референт министерства сельского хозяйства Сахалина Ольга Шкардюк.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалина Олег Кожемяко ввел в регионе новую экономическую политику — НЭП. Особое внимание в новой доктрине экономического развития было уделено развитию сельского хозяйства. По данным на август 2016 года единственный островной регион России ежегодно завозит продовольствия на гигантскую сумму — 13,5 млрд рублей в год. НЭП призвана обеспечить островитян собственными овощами на 100%, мясом на 61%, молоком на 75% уже к 2020 году. В области введено 50% субсидирование на приобретение товарного скота.