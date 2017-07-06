Эрдоган: Германия совершает политическое самоубийство
Берлин, 6 июля, 2017, 05:57 — ИА Регнум. В своем интервью немецкому изданию он отметил, что «Германия совершает политическое самоубийство».
Его критика касалась не только запрета Берлина выступать перед соотечественниками, он снова обвинил Германию в поддержке террористов.
«Германия должна исправить все свои ошибки, — отметил Эрдоган. — Я несколько раз обращался к немецкому правительству с требованием отослать на родину изменников, последователей Гюлена, но ничего не меняется: Германия продолжает предоставлять им убежище».
Напомним, что Анкара требует отсылки всех турецких чиновников и военных, которые ищут убежища в Германии, так как обвиняет их в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом и причастности к попытке организации военного переворота в июле 2015 года.
«Пока Германия не выполнит наши требования, мы будем смотреть на нее, как на страну, которая защищает террористов», — добавил турецкий лидер.