Берлин, 6 июля, 2017, 05:57 — ИА Регнум. В своем интервью немецкому изданию он отметил, что «Германия совершает политическое самоубийство».

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Его критика касалась не только запрета Берлина выступать перед соотечественниками, он снова обвинил Германию в поддержке террористов.

«Германия должна исправить все свои ошибки, — отметил Эрдоган. — Я несколько раз обращался к немецкому правительству с требованием отослать на родину изменников, последователей Гюлена, но ничего не меняется: Германия продолжает предоставлять им убежище».

Напомним, что Анкара требует отсылки всех турецких чиновников и военных, которые ищут убежища в Германии, так как обвиняет их в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом и причастности к попытке организации военного переворота в июле 2015 года.

«Пока Германия не выполнит наши требования, мы будем смотреть на нее, как на страну, которая защищает террористов», — добавил турецкий лидер.