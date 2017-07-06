Пекин, 6 июля, 2017, 05:51 — ИА Регнум. Центральный паритетный курс юаня вновь ослаб по отношению к доллару США, передает 6 июля агентство «Синьхуа».

faungg's photos Китайский юань

Курс национальной валюты Поднебесной упал на 31 базисный пункт по отношению к предыдущему дню и составил 6,7953 юаней за доллар США. 4 июля юань также сильно просел в сравнении с американской валютой, уступив ей 117 базисных пунктов.

В настоящий момент отчетливо наблюдается тенденция к девальвации курса юаня. По словам представителей ЦБ КНР, нынешнее понижение связано с финансовой активностью третьих стран и не несет вреда экономике.

Ранее китайские власти утверждали также, что колебания курса национальной валюты являются следствием проведения структурной финансовой реформы, начатой еще в 2015 году.

В том же 2015 году власти Китая начали проводить постепенную, но значительную девальвацию курса юаня, в результате которой валюта Поднебесной обесценилась с 6,1 юаня за доллар до 7 юаней за доллар. Экономисты полагают, что это связано с вынужденным вливанием в экономику средств из золотовалютных резервов страны, которые в последнее время серьезно оскудели. Вливание было вызвано срочной необходимостью оказания помощи ряду важнейших компаний страны после спекулятивных атак «финансовых крокодилов» на внутренние фондовые биржи. К лету 2017 года юань значительно окреп в районе 6,7 за доллар, однако затем вновь начал обесцениваться.