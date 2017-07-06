Берлин, 6 июля, 2017, 05:18 — ИА Регнум. На саммите G20 Ангела Меркель будет «вездесуща», социал-демократы не хотят оставаться на заднем фоне, ведь впереди выборы в бундестаг, пишет 5 июля Die Tagesschau.

Kremlin.ru Встреча лидеров G20

Поэтому они создали свой документ под названием «Без мира и справедливости все это ничего не значит», в котором прописаны требования международного сотрудничества.

Председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц и министр иностранных дел Габриэль Зигмар раскритиковали сегодняшний формат G20, потому что он, согласно их мнению, «не соответствует реальной действительности».

В документе социал-демократы призывают предоставить голос и возможность совместного сотрудничества всем странам, как это происходит в формате ООН.

Шульц считает, что саммит в Гамбурге должен быть последней такой встречей, когда в городе «дежурят» около 20 тыс. полицейских: он предлагает устраивать ежегодные встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Зигмар призывает «заменить право сильного на силу права»: вместо того, чтобы решать международные вопросы «кучкой ведущих стран», следует приходить к многосторонним переговорам, включая те страны, которые чаще всего «остаются на периферии».

Социал-демократы требуют также новых источников финансирования, чтобы часть общих экономических выгод развитых стран шла на «финансирование международной помощи», однако точный механизм в документе не прописан, добавляет издание.

Также СДПГ выступают против повышения расходов на оборону до 2% ВВП, поэтому призывают на каждый 1% расходов на оборону тратить 1,5% на предотвращение международных кризисов.

Напомним, саммит «Большой двадцатки» пройдет 7—8 июля 2017 года в Гамбурге.