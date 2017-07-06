Пекин, 6 июля, 2017, 05:16 — ИА Регнум. Китайская полиция уничтожила более 140 тыс. единиц нелегального оружия и огромное число взрывчатки в рамках общенациональной кампании по обеспечению общественной безопасности, передаёт 5 июля агентство «Синьхуа».

U.S. Customs and Border Protection Оружие

Министерство общественной безопасности КНР инициировало специальную кампанию в Шеньяне, столице северо-восточной провинции Ляонин, в результате которой было изъято свыше 2600 стволов огнестрельного оружия, 63 тыс. патронов к нему, а также комплект взрывчатых веществ. В целях обеспечения безопасности, изъятое оружие было уничтожено.

Утилизация оружия и взрывчатки, находящихся в незаконном обороте, была проведена в 202 уездах и городах по всей стране.

Заместитель директора отдела управления безопасности при министерстве Цянь Сюнфэй заявил, что кампания продемонстрировала направленность органов правопорядка на борьбу с преступлениями с использованием оружия, а также на защиту граждан.

Полиция усилила кампанию еще в мае и сфокусировала усилия на борьбу с интернет-торговлей оружием. За последние пять лет преступления с использованием огнестрельного оружия и взрывчатки падали в среднем на 25,5% и 17,2% соответственно ежегодно.

Напомним, что китайское законодательство строго ограничивает рядовых граждан во владении огнестрельным оружием. Нарушителям закона грозит до семи лет тюремного заключения.