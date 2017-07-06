Казань, 6 июля, 2017, 05:04 — ИА Регнум.

Более трёх часов жители 106 населённых пунктов Татарии оставались без электроэнергии. На утро 6 июля проблема полностью устранена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РТ.

Pixabay.com Гроза

Гроза и ливневые дожди привели к отключению автоматики и прекращению услуги в 1 460 домах, где проживают 5 842 человека. Сообщение о ЧП поступило в 18:00. В 21:06 подача электроэнергии была возобновлена во всех домах семи районов Татарии и в посёлке Салмачи, который территориально относится к Казани. На ликвидации последствий стихии работали 237 человек и 52 единицы техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» прогнозирует ухудшение погодных условий в регионе с 5 по 7 июля. На 6 июля вероятны умеренные и сильные дожди, местами гроза и в некоторых районах возможен град. Ветер порывами будет доходить до 15−20 м/с, а местами до 21−26 м/с.

Кроме того, высока вероятность возникновения аварий на объектах жизнеобеспечения, но не выше локального уровня.

Напомним, глава МЧС Владимир Пучков прогнозирует природные катаклизмы в июле. «Июнь был сложный и напряжённый. Прогноз погоды на июль свидетельствует о том, что у нас будут катаклизмы», — сказал Пучков в ходе селекторного совещания.

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