Москва, 6 июля, 2017, 04:31 — ИА Регнум. «Целью было поднять шум по поводу ответственности сирийского правительства и лично президента Башара Асада за трагедию с применением химического оружия», — заявил Шульгин, отметив, что Вашингтон и его союзники без раздумий приняли доклад как абсолютное доказательство вины сирийского правительства.

U.S. Navy Химзащита

Российский дипломат подчеркнул, что подготовившие доклад представители ОЗХО так и не посетили ни Хан-Шейхун, ни авиабазу ВВС Сирии «Шайрат», с которой, как утверждается, вылетели самолёты, якобы осуществившие химатаку.

По его словам, из доклада так и не стало ясно, был ли инцидент в Идлибе распылением отравляющих веществ или взрывом. Если речь идёт о взрыве, то не определено место взрыва и его вид — в воздухе или на земле.

Кроме этого, как указал Шульгин, до сих пор не установлено, куда были вывезены тела погибших, где находятся собранные доказательства применения химического оружия и кто имел доступ к ним.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июня миссия ОЗХО в Сирии в своём докладе сообщила, что погибшие в апреле в сирийской провинции Идлиб, подверглись воздействию «зарина или похожей на него субстанции». Пр этом специалисты ОЗХО пришли к заключению, что имевший место выброс газа «может свидетельствовать только о его применении в качестве химического оружия».

В МИД России выразили сомнение в объективности документа, отметив, что содержание доклада «носит во многом тенденциозный характер, который наводит на мысль о присутствии в деятельности этой структуры политического заказа».

Ранее представители России в ОЗХО уже обращали внимание на множество нестыковок в озвученной версии о применении химоружия в Идлибе.

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