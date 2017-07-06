Варшава, 6 июля, 2017, 04:44 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп нанесет 6 июля официальный визит в Польшу, передает Die Tagesschau.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Оттуда он направится в Германию, чтобы перед началом саммита G20 провести двустороннюю встречу с Ангелой Меркель.

Эксперты задаются вопросом, почему именно Польша стала первой страной второй поездки Трампа в ЕС.

«Скорее всего, это связано с политическими предпочтениями: Польша выступает против иммиграции, она более религиозна, чем остальные страны ЕС, и она тратит 2% от ВВП на оборону НАТО, — отмечает Чарльз Капчан, профессор международных отношений Джорджтаунского университета. — Поэтому Польша — идеально подходящая страна для посещения Трампа».

Что касается деловых интересов, в планах президента США — выступить за увеличение поставок природного газа из США в Европу, чтобы снизить зависимость от российского топлива, добавляет издание.

Отмечается, что к 2020 году Дональд Трамп хочет, чтобы США стали третьим крупнейшим в мире экспортером природного газа, что поспособствует уменьшению торгового дефицита в его стране.