Петропавловск-Камчатский, 6 июля, 2017, 04:43 — ИА Регнум. На Камчатке у семейной пары, проживающей в Елизовском районе полуострова, следователи изъяли около трех тонн опасной для жизни и здоровья потребителей красной икры, которой они торговали. Об этом ИА REGNUM рассказали в камчатском управлении СКР.

Pixabay.com Красная икра

Там отметили, что, по заключению экспертов, икра не соответствовала требованиям безопасности. То есть при употреблении её в пищу можно было получить серьёзное отравление. При этом продавали икру на центральном рынке второго по величине города Камчатки — в Елизове.

«Мужчина в прошлом году все лето скупал икру, а потом солил её, а женщина продавала. Расследование продолжается», — сказали в СКР.

ИА REGNUM отмечает, что на Камчатке ежегодно выявляются факты продажи опасной для жизни и здоровья икры. Она хорошо продается, и многие предприимчивые люди солят её самостоятельно в неприспособленных для этого условиях и с использованием некачественных препаратов.

Добавим, что сейчас на Камчатке в самом разгаре лососевая путина, и вскоре на рынках появится свежая красная икра.