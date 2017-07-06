Чэнду, Китай, 6 июля, 2017, 04:38 — ИА Регнум. Восемь человек стали жертвами ДТП с участием автобуса в провинции Сычуань на юго-западе КНР, передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные источники.

Ryan kirk Разбитый автобус

Несчастный случай произошёл около 11 часов утра 5 июля по местному времени. Пассажирский автобус столкнулся с цементовозом на Лисяньском участке скоростной автомагистрали. Семь человек погибли на месте, еще один скончался в госпитале.

Каких-либо подробностей по случаю трагедии не сообщается. Начато расследование произошедшего.