Чита, 6 июля, 2017, 03:29 — ИА Регнум. Инцидент произошёл в детском лагере «Аргунь», расположенном в селе Тасей Читинского района.

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По информации ведомства, пострадавшим детям в возрасте от 7 до 15 лет поставлен диагноз «инфекционный гастроэнтерит лёгкой степени». Сообщается, что десять человек доставлены в краевую инфекционную больницу, ещё двое — в городскую больницу Читы.

Тем временем в управлении Следственного комитета по Забайкальскому краю сообщили о начатой доследственной проверке по факту произошедшего.

«В ближайшее время следователи побывают в детском лагере, где опросят воспитанников и персонал детского учреждения, затребуют необходимые документы. Будут опрошены также дети, госпитализированные в больницу. Процессуальное решение будет принято после выяснения всех обстоятельств инцидента», — отметили в СК.

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