Тяньцзинь, Китай, 6 июля, 2017, 04:35 — ИА Регнум. Тяньцзиньская таможня заявила о раскрытии ряда эпизодов контрабандного ввоза в КНР порядка 5 млн литров вина, пива и минеральной воды из десятков стран, передает 5 июля агентство «Синьхуа».

Pixabay.com Алкоголь

Стоимость контрабандной продукции составила свыше 500 млн юаней ($74 млн). Таможня города Тяньцзинь выяснила, что одна из пекинских компаний ввозила продукцию по существенно заниженным ценам в сравнении со средними инвойсными ценами в базе китайской таможни на конец 2016 года. После двух месяцев расследований и получения ключевых доказательств было задержано пятеро подозреваемых, которые занимались контрабандным ввозом напитков по поддельным контрактам и инвойсам с заниженными ценами.

Выяснилось также, что подозреваемые зарегистрировали несколько компаний в Пекине и Тяньцзине. Контрабандная продукция импортировалась из десятков стран, включая США, Мексику, Великобританию, Францию и Россию.

Более 720 тыс. бутылок напитков стоимостью свыше 60 млн юаней было изъято работниками Тяньцзиньской таможни. Расследование по данному случаю продолжается.

Напомним, что таможня города Хуанпу провинции Гуаньдун на юге КНР раскрыла подобный случай контрабанды. По данному случаю в середине июня 2017 года было изъято 490 тонн контрабандного вина, ввезенного через Макао.