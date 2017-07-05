Москва, 6 июля, 2017, 02:58 — ИА Регнум. «Примите самые искренние поздравления по случаю национального праздника — Дня независимости Боливарианской Республики Венесуэла. Российско-венесуэльские отношения носят характер стратегического партнёрства», — говорится в послании, которое озвучил на торжественном приёме глава Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

Kremlin.ru Владимир Путин и Николас Мадуро

В поздравлении также отмечается, что дальнейшее развитие партнёрских отношений между Москвой и Каракасом будет способствовать укреплению региональной стабильности и безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, Венесуэла переживает острый политический и экономический кризис. Год назад в стране начал работу оппозиционный парламент, однако взаимодействия между законодательной и исполнительной ветвями власти не налажено до сих пор.

С начала апреля 2017 года в стране продолжается конфликт между контролируемым оппозицией парламентом и правительством Николаса Мадуро. Десятки человек стали жертвами столкновений и массовых беспорядков, и ещё тысячи человек пострадали.

Кроме этого, в марте Национальная ассамблея Венесуэлы объявила о гуманитарном кризисе в стране и приняла решение о создании комиссии по расследованию проблем со снабжением продовольствием.

Ожидается, что в августе должны начаться поставки российской пшеницы в Венесуэлу в соответствии с ранее достигнутыми договорённостями.