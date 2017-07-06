Пекин, 6 июля, 2017, 04:30 — ИА Регнум. Китайский историк заявил, что телевизионные сериалы на исторические темы, которые показывали по китайскому телевидению в разное время, искажают настоящую историю борьбы китайского народа с японскими захватчиками 1931−1945 годов в развлекательных целях, что вызывает неодобрение китайской публики, передает 5 июля агентство «Синьхуа».

Японские солдаты в Китае

Представитель Отдела исследований партийной истории при ЦК КПК Сунь Липин заявил, что вульгарные или фальшивые сериалы и телевизионные драмы, транслируемые по ТВ, не имеют ничего общего с историей.

«Народ Китая и китайские воины вытерпели великие страдания и принесли огромные жертвы во время 14-летней войны, положив во имя победы более 35 млн жизней. Японские захватчики совершили неописуемые преступления против человечности в этот один из темнейших этапов истории страны», — заявил Сунь.

Он также заявил, что только демонстрация правды о войне может придать китайскому народу подлинное величие.

«История победы в войне стала результатом экстремально тяжкой и горькой борьбы против японского вторжения. Любые попытки исказить, подменить или даже сфальсифицировать историю, получат глубокое сопротивление со стороны китайского народа, пацифистов со всего мира и тех, кто помогал Китаю во время войны», — подытожил Сунь.

Напомним, что оккупация японскими милитаристами Китая завершилась после разгрома советскими войсками Квантунской армии в Манчжурии и подписанием Акта о капитуляции Японии в 1945 году. Китай высоко ценит вклад СССР в его освобождение. Во многих городах Поднебесной стоят памятники советским солдатам, положившим жизни в войне с японской агрессией. Особенно остро народ Китая переживает преступления против гуманизма, которые совершил «Отряд 731» под Харбином, проводивший бесчеловечные опыты над людьми.