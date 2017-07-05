Киев, 6 июля, 2017, 02:17 — ИА Регнум. «Суд может принять решение о привлечении бесплатного защитника, и Янукович будет обеспечен защитником для рассмотрения этого дела», — сказал Кравченко, представляющий сторону обвинения в суде по делу о государственной измене.

Kremlin.ru Виктор Янукович

Как передавало ИА REGNUM, на пресс-конференции 5 июля Виктор Янукович заявил, что не намерен далее участвовать в судебном процессе над ним и отзовёт своих защитников по данному делу.

«Это не суд, а чистой воды профанация», — сказал Янукович, отметив, что исход процесса над ним «заранее определён».

По словам экс-президента, у него нет сомнений относительно профессионализма нанятых им юристов, однако «в стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны».