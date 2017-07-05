Москва, 6 июля, 2017, 01:57 — ИА Регнум. «Прежние экономические модели практически исчерпали себя. Протекционизм превращается в норму, а его скрытой формой становятся политически мотивированные односторонние ограничения в торговле и инвестициях», — отметил Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

При этом российский лидер считает, что санкционная политика не только не имеет перспектив, но и противоречит провозглашаемым странами G20 принципам сотрудничества «в интересах всех стран мира».

По мнению Владимира Путина, росту глобальной экономики и поступательному развитию международных отношений могут способствовать только открытые торговые связи, основанные на единых стандартах и нормах.

Напомним, 29 июня вступило в силу решение Евросоюза о продлении санкций против России ещё на шесть месяцев — до 31 января 2018 года. 5 июля российское правительство продлило ответный запрет на ввоз в страну отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, применяющих санкции против России.