Пекин, 6 июля, 2017, 01:01 — ИА Регнум. Госсовет КНР огласил новые назначения и увольнения в рядах высокопоставленных чиновников, передает 5 июля агентство «Синьхуа».

Craig Nagy Флаг КНР

На пост замминистра культуры был назначен Чжан Сюй, который сменил на своем посту Дин Вэя. Чжан Синь и Люй Лэй стали исполнительными директорами Государственного управления валютного контроля КНР, в то время как Ван Шанпу больше не будет занимать этот пост.

Чжан Сиу был уволен с поста исполнительного директора Комитета по контролю и управлению государственным имуществом Китая, сообщает агентство.

Напомним, что после прихода к власти в Китае председателя Си Цзиньпина началась волна перестановок партийных и управляющих кадров, которая продолжается уже четвертый год. В существенной части она основана на борьбе с коррупцией и злоупотреблением должностным положением, а частично — на идее партийного обновления под новые реформы в стране.