Киев, 8 июля, 2017, 19:12 — ИА Регнум. Требования МВФ, выставляемые украинской администрации, не могут быть выполнены. Во всяком случае, при сохранении нынешнего руководства. Повлияет ли это на предоставление траншей или их, как это было до сих пор, продолжат выплачивать за особую демократичность, отличающую Украину от всех прочих кредитополучателей, обсуждает Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Обзор экономики Украины

Три требования МВФ к Украине — приватизация, законодательство о свободной продаже земли и пенсионная реформа — продолжают буксовать. Мнения различных экспертов о возможности продвижения по этим трем направлениям расходятся. Так, например, сопредседатель партии «Наш край» Сергей Кальцев утверждает, что земельная реформа может привести к повторению на Украине приватизации образца 90-х годов. Скорее всего, если дойдет до дела, то так оно и будет, потому что ни оценка земельных угодий, ни количество занесенных в кадастр земель не превышает 10%. А после евромайдана работа по составлению реестра была полностью остановлена. Такую информацию приводит Татьяна Монтян.

А вот в редакторской статье сайта цензор. нет главный редактор данного информпортала предлагает оригинальное решение, способное, по его мнению, снять последние барьеры к окончательному торжеству проектов МВФ на всей территории незалэжной. Он считает, что всего-то необходимо выделенный транш в миллиард долларов раздать в качестве премии оперативникам из Национального антикоррупционного бюро. Действуя подкупом и угрозами, адепты светлого будущего мгновенно установили бы именно те законы и порядки, которые желает видеть на подконтрольной территории уважаемая международная организация.

Эти и другие подробности экономической жизни Украины читайте в статье: Вот вам и очередная «ваучерная приватизация» в стиле 90-х: обзор экономики

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