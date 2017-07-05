Вашингтон, 6 июля, 2017, 00:00 — ИА Регнум. США не намерены отказываться от военных учений у границ Северной Кореи несмотря на просьбу России и Китая. Об этом сегодня, 5 июля, заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны США Джефф Дэвис.

U.S. Army Europe Images ВС США в ходе учений

Журналисты задали Дэвису вопрос, собирается ли Пентагон внести изменения в план военных учений на Дальнем Востоке.

«Нет, мы не собираемся», — ответил спикер Пентагона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерства иностранных дел Российской Федерации и Китайской Народной Республики накануне выпустили совместное заявление, в котором предложили вариант снижения напряженности на Корейском полуострове.

Москва и Пекин призвали КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски баллистических ракет, а Южной Корее и США было рекомендовано воздержать от проведения учений у границ Северной Кореи.