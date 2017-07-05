Бенгази, Ливия, 5 июля, 2017, 23:52 — ИА Регнум. Силы Ливийской национальной армии полностью освободили оставшиеся районы города Бенгази от исламистских боевиков, 5 июля сообщает Associated Press.

Dennixo Бенгази. 2009

Осталось только обезвредить наземные мины и бомбы в освобожденных районах, заявил главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

Хафтар добавил, что армия «поздравляет ливийский народ и благодарит всех союзников, которые поддерживали нас».

«Бенгази вступит в новую эру безопасности, стабильности, процветания и мира. Перемещенные лица вернутся домой», — заявил главнокомандующий.

Напомним, после свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году страна разделилась на несколько частей.

В настоящий момент Правительство Национального Единства, признанное ООН законной властью, контролирует только район Триполи. Восток страны контролируется Ливийской национальной армией генерала Халифы Хафтара.