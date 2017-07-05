Ереван, 5 июля, 2017, 23:44 — ИА Регнум. Произошедшее 4 июля на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана в очередной раз подтверждает важность договоренностей, достигнутых на саммитах 16 мая 2016 года в Вене и 20 июня 2016 года Санкт-Петербурге, направленных на стабилизацию ситуации на линии соприкосновения. Об этом говорится в заявлении министерства обороны Нагорного Карабаха.

president.am Трехсторонняя встреча президентов Армении, России и Азербайджана в Санкт-Петрбурге 20 июня 2016 г

Безотлагательная реализация данных договоренностей, торпедируемая Азербайджаном, позволит избежать повторения подобных инцидентов в дальнейшем», — отмечается в заявлении карабахского внешнеполитического ведомства.

«Вечером 4 июля с.г. азербайджанская сторона предприняла очередную провокацию, обстреляв территорию Республики Арцах. Впервые после апрельской агрессии 2016 года вооруженные силы Азербайджана применили системы залпового огня TR-107. Огонь велся с позиций, расположенных на территории поселка Алханлу, в непосредственной близости от жилых домов. Армия обороны Арцаха была вынуждена предпринять ответные действия для подавления огневой активности азербайджанской армии. В результате инцидента, спровоцированного азербайджанской стороной, к сожалению, есть пострадавшие среди жителей поселка», — говорится в заявлении.

«Мы неоднократно, еще в дни апрельской агрессии, привлекали внимание к тому факту, что азербайджанская сторона в нарушение всех норм международного гуманитарного права не гнушается использовать свое гражданское население в качестве живого щита для обстрелов территории Арцаха. Мирное население по обе стороны от границы давно уже стало заложником политики азербайджанских властей по постоянному нагнетанию напряженности на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана и саботажу усилий посредников по восстановлению переговорного процесса», — подчеркивается в заявлении МИД НКР.

О договорённостях в Вене и Санкт-Петербурге, по которым в зоне конфликта должны быть внедрены механизмы расследования инцидентов, а также расширен офис личного представителя действующего председателя ОБСЕ, напомнил также заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

По оценке замминистра, имевшая место 4 июля провокация — очередное преступление правящего в Баку режима.

Очевидно, что отказ Азербайджана от внедрения механизма расследования инцидентов нацелен на то, чтобы попытаться переложить вину за собственные провокации на армянские стороны. По его словам, покуда Азербайджан не выполняет соглашения от 1994−95 гг. о соблюдении режима перемирия, отказывается от венских и санкт-петербургских договоренностей, продолжает провокации против Нагорного Карабаха и Армении, именно власти Азербайджана несут ответственность за жертвы этих провокаций», — сказал Кочарян в эфире Общественного телевидения Армении 5 июля.

Ранее подобное заявление сделал также пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Во избежание дальнейших обострений и потерь власти Азербайджана должны согласиться выполнить договоренности, достигнутые в Вене и Санкт-Петербурге», — написал Балаян на своей странице в Твиттер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июля резко обострилась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Обострение ситуации произошло после того, как впервые после апрельской четырёхдневной войны 2016 г. ВС Азербайджана применили реактивные системы залпового огня (РСЗО) TR-107. Также азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции во время планового мониторинга линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана 4 июля.

Для подавления наступательной активности ВС Азербайджана передовые подразделения Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики прибегли к ответным действиям, в результате чего, по данным карабахской стороны, урон нанесен огневой точке в селе Алханлу. «Согласно достоверным данным, предоставленным соответствующими службами АО, противник понес потери», — говорилось в сообщении Минобороны Нагорного Карабаха.

Также отмечалось, что азербайджанская сторона устанавливает огневые точки в населенных пунктах, превращая мирных жителей в живой щит.

Военное ведомство Азербайджана сообщило, что «4-го июля около 20.40 подразделения ВС Армении обстреляли село Алханлы Физулинского района из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых гранатометов».

По данным Минобороны Азербайджана, в результате погибли женщина и 2-летняя девочка. Ещё одна женщина, получившая осколочное ранение, была госпитализирована.

5 июля сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали стороны конфликта немедленно прекратить военные действия. Посредники подчеркнули, что «насилие лишь порождает новое насилие и не приводит к результату». «Единственный ответственный и гуманный способ решения этого давнего конфликта состоит в том, чтобы стороны вернулись за стол переговоров», — говорилось в заявлении сопредседателей.

С посредниками 5 июля провели телефонные беседы главы МИД Армении и Азербайджана.

Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян сообщил, что Эдвард Налбандян «представил им последствия азербайджанской провокации».