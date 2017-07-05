Нью-Йорк, США, 5 июля, 2017, 23:45 — ИА Регнум. Вашингтон готов применить все свои инструменты, включая военную силу, для воздействия на КНДР, заявила постпред США при ООН Никки Хейли на экстренном заседании Совбеза ООН, созванном после северокорейских ракетных испытаний.

U.S. Army Артиллеристы армии США ведут огонь

По словам Никки Хейли, действия Северной Кореи угрожают всем государствам не только в регионе, но и за его пределами. Они закрывают пути дипломатического решения проблемы.

Хейли заявила, что США готовы применить весь свой арсенал для защиты себя и своих союзников.

«Один из наших инструментов — это значительные военные силы. Мы применим их, если должны», — заявила Хейли, не пояснив, однако, кто обязал США применять военную силу.

Тем не менее, Хейли тут же отметила, что Вашингтон предпочитает другие методы. Например, в сфере торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, США потребовали срочно организовать встречу Совета Безопасности ООН после сообщений об успешных ракетных испытаниях, проведенных 4 июля в КНДР.