Волгоград, 5 июля, 2017, 23:03 — ИА Регнум. Судно с пассажирами перевернулось на реке Волга в Николаевском районе Волгоградской области 5 июля.

Pixabay.com Катер

По данным оперативных служб региона, ЧП произошло около 17:40, в 50 метрах от берега у города Николаевска. Как сообщает ИА «Высота 102», на катере «Луч-9» находились 10 человек — шестеро взрослых и четверо детей.

«Затонувшее судно находится в ведении Минтранса, где и зарегистрировано. Судно выполняло коммерческую перевозку и к маломерным судам отношения не имеет», — пояснил «Волга-Медиа» глава пресс-службы ГУ МЧС Дмитрий Уланов.

Известно, что судно перевернулось после того, как отошло от берега. Почему это произошло, пока неизвестно.

В результате ЧП один человек — по предварительным данным, именно он управлял катером — погиб. Остальных удалось спасти. Пострадали также трое детей — мальчик 2013 года и две девочки 2007 и 2012 года рождения: они госпитализированы с переохлаждением.