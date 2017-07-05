Москва, 5 июля, 2017, 22:45 — ИА Регнум. Группа компаний «Деловые линии» намерена оспорить решение о законности налоговых доначислений, которое вынес Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области на заседании, состоявшемся сегодня, 5 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM

Суд не согласился с доводами грузоперевозчика, что налоговый орган необоснованно доначислил сумму налогов за работу с якобы неблагонадежными контрагентами. Как отмечается в официальном пресс-релизе группы компаний, решение было вынесено судьей меньше, чем за минуту.

В присутствии представителей компании после оглашения резолютивной части решения суд, как подчеркивается в пресс-релизе, «в нарушение пункта 9.2 Постановления Пленума ВАС РФ №100 от 25.12.2013 г. » поручил представителям налогового органа изготовление проекта решения и представление его в суд в электронном виде.

«Деловые линии» намерены добиться возврата незаконно доначисленных сумм, поэтому мы намерены оспаривать решение суда в апелляционной инстанции», — отметили представители пресс-службы ГК «Деловые линии».

Напомним, что само уголовное дело о неуплате налогов ООО «Деловые линии», а также уголовное преследование в отношении основателя компании Александра Богатикова прекращено.