Рабочий посёлок Хвойная, Новгородская область, 5 июля, 2017, 22:34 — ИА Регнум. В Новгородской области в зоне подтопления после ливневых дождей оказались населённые пункты ещё одного района — Хвойнинского. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, информация о подтоплении приусадебных участков в райцентре Хвойная поступила спасателям в 17:30 сегодняшнего дня, 5 июля.

Novreg.ru Аварийно-спасательные работы

По данным главы Хвойнинского района Светланы Новосёловой, в посёлке вышла из берегов река Песь, подтопив около 15 приусадебных участков. Подтопления также зафиксированы в населённых пунктах Горный, Киприя и Анциферово.

В районе готовы к возможной эвакуации жителей в пункты временного размещения: их организовано три, вместимость — 220 человек.

«Подтопленных участков на территории Любытинского и Крестецкого муниципальных района нет», — сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным на 21:00 5 июля в Любытинском и Крестецком районах остаётся повреждённым дорожное полотно на отдельных участках семи дорог. Ремонтными бригадами восстановлено 15 участков.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, после ливневых дождей 30 июня в Новгородской области разрушились участки более двух десятков дорог и подтопило ряд населённых пунктов. При этом наиболее серьёзные подтопления были в Любытинском районе и посёлке Крестцы. Ряд населённых пунктов из-за разрушенных дорог оказались в изоляции. В Новгородской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Восстановительные работы ведутся круглосуточно с 1 июля.

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