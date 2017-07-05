Москва, 5 июля, 2017, 22:27 — ИА Регнум. На Ярославском направлении железной дороги из-за прохождения грозового фронта был существенно нарушен график движения пригородных электропоездов. Об этом сегодня, 5 июля, сообщают «Вести».

Андрей Репин ИА REGNUM Платформа

Сообщается, что во время того, как над Москвой проходил мощный грозовой фронт, молния ударила в систему авторегулирования движения поездов на участке Москва-3 — Лосиноостровская и вывела её из строя.

В итоге на данном участке было организовано движение поездов в специальном режиме с использованием диспетчерского аппарата станций.

При этом железнодорожные составы на аварийном участке движутся на сниженной скорости.

Аварийно-восстановительные бригады ведут работу по починке автоматических систем.

В итоге, из-за этой аварии отправление пригородных электропоездов с Ярославского вокзала происходит со значительной задержкой.