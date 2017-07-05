Екатеринбург, 5 июля, 2017, 22:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетит Екатеринбург 9 июля. Об этом сообщают СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Отметим, именно в этот день открывается очередная международная промышленная выставка «Иннопром». Визит Путина связывают главным образом с ней. 9 июля запланированы ежегодный турнир по гольфу в рамках этой выставки, официальная церемония открытия, а также торжественный приём от имени врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Скорее всего, Путин встретится с Куйвашевым. Кроме того, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы России Дмитрия Пескова, среди прочего президент России встретится с бывшим премьер-министром Японии Ёсиро Мори. В планах — неформальный ужин.

Отметим, «Иннопром» запланирован в период с 9 по 13 июля. Ранее выставку посещал Дмитрий Медведев. Как правило, он приезжал в первый или второй день и принимал участие в пленарных заседаниях.

В 2017 году основные события на «Иннопроме» развернутся в период с 10 по 12 июля. Посетит ли Владимир Путин саму выставку и примет ли участие в мероприятиях, пока достоверно неизвестно.