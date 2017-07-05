Москва, 5 июля, 2017, 22:19 — ИА Регнум. Стимулирование потребительского спроса и активная государственная инвестиционная политика являются необходимыми инструментами для развития отечественного сельского хозяйства. Об этом 5 июля заявил директор ЗАО«Совхоз имени Ленина», заместитель председателя Комитета по развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты РФ Павел Грудинин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Механизатор

«Главная проблема сейчас — отсутствие денег у населения. Что, правительство не знает, что вместо того, чтобы потратить деньги на какие-нибудь футбольные стадионы, нужно дать деньги людям, пенсии повысить, может, тогда они покупать начнут?» — заявил Грудинин.

По его словам, государственные инвестиции в сельхозмашиностроение находятся на крайне низком уровне. На этом фоне в апреле 2017 года правительство приняло решение существенно снизить расходы на госпрограмму развития АПК — несмотря на то, что, например, Россия абсолютно зависима от импортного молочного оборудования.

При этом Грудинин усомнился в декларируемых Минсельхозом успехах российской агропромышленности.

«В сельском хозяйстве очень легко приписать. Если у вас как будто бы 32 млн тонн молока — для примера скажу, что Россия до 1990 года производила 60 млн тонн молока, — но вы говорите, что половина этого молока не товарное молоко, то есть его выпивают там же, где его произвели, то, скорее всего, министр не прав», — заявил он.

«Если вы говорите, что у нас огромное количество зерна, но почему-то комбайнов мы не покупаем, и непонятно, чем мы убираем это зерно, то ли косами вместе с чиновниками, то мне кажется, здесь больше приписки, чем правда», — продолжил эксперт.

По его мнению, сами по себе контрсанкции без одновременного государственного стимулирования инвестиций в сельское хозяйство развиваться отрасли помочь не могут. Грудинин также выразил мнение, что программы правительства о выходе из кризиса как таковой вовсе не существует.

«Проектное финансирование — оно не работает. Говорят о том, что деньги надо дать в экономику, — это не работает. Говорят про санкции, но одновременно в ценные бумаги США кладут миллиарды. Это правительство, которое не имеет никакой программы и водит нас за нос», — заключил он.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ о продлении эмбарго на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, наложивших на Россию санкции, с 1 января по 31 декабря 2018 года. На прошлой неделе Евросоюз также продлил санкции против России.