Самара, 5 июля, 2017, 21:55 — ИА Регнум. Компания GM-АвтоВАЗ объявила о проведении отзывной кампании автомобилей Chevrolet Niva, причиной отзыва названа «негерметичность топливного бака», сообщение было размещено 4 июля на официальном сайте компании.

Andshel Автомобиль Chevrolet Niva

Компания также опубликовала список VIN-кодов автомобилей, попадающих под отзыв, это машины, сошедшие с конвейера завода в период с 1 по 28 ноября 2016 года.

Таким образом, автовладельцы могут самостоятельно определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, компания в свою очередь также намерена самостоятельно проинформировать клиентов о необходимости проведения сервисных мероприятий.

Сообщается, что в сервисных центрах официальных дилеров специалистами будет произведена замена топливных баков, все работы будут производиться за счет компании и в соответствии с её техническими рекомендациями.

Напомним, ранее «GM-АвтоВАЗ» останавливала производство автомобиля Chevrolet Niva, конвейер завода не работал с 17 мая 2017 года по причине срыва поставок запчастей от одного из производителей.

Конвейер был вновь запущен 30 мая 2017 года, СМИ сообщали, что завод испытывал проблемы в связи с нехваткой комплектующих от двух российских производителей.